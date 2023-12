Scrutatori e presidenti di seggio. Studenti a lezione in Prefettura

Si è concluso, con un’ampia partecipazione, il corso di formazione su base volontaria per gli studenti che vorranno ricoprire il ruolo di scrutatori e presidenti di seggio. Oltre 50 i ragazzi delle classi quarte del Liceo Classico di Grosseto e dell’Università di Siena, che hanno preso parte ad un percorso formativo sperimentale, ideato dalla Prefettura di Grosseto, in collaborazione con l’Università degli studi di Siena, la Fondazione Polo universitario grossetano e il Comune di Grosseto. Il corso si è articolato in tre giornate formative, nelle quali docenti universitari, funzionari della Prefettura e del Comune di Grosseto hanno fornito ai partecipanti una preparazione teorica e pratica in materia elettorale che consentirà loro di iscriversi agli albi comunali degli scrutatori e dei presidenti di seggio nella Corte d’Appello. Il progetto offrirà un importante contributo al regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie costituendo, al contempo, un’occasione per dare agli studenti l’opportunità di avvicinarsi a un servizio dall’alto valore civico, promuovendo così nei ragazzi un modello di cittadinanza attiva e responsabile.