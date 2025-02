Scriabin, concerto. Al pianoforte. Emanuele Caporali

Per la rassegna Scriabin c’è Emanuele Caporali. Oggi alle 17,30, al Polo culturale Le Clarisse, torna l’appuntamento "Scriabin Concert Series". Stavolta sarà il pianista Emanuele Caporali ad allietare la platea con musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Prokofiev e Liszt. L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura. L’ingresso è a costo di 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 439 7974.

E intanto arrivano i nomi dei 12 semifinalisti della 27esima edizione del Premio internazionale pianistico Scriabin. Tra loro c’è anche un italiano: è il primo vincitore del premio speciale istituito per i pianisti del nostro Paese. A breve sarà dato l’annuncio dei tre finalisti, mentre domenica 23 febbraio la finale al Teatro degli Industri con l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto". I semifinalisti sono – in ordine alfabetico – Robert Bascoveanu (17, Romania), Daria Bocharova (26 anni, Russia), Nikita Kachaev (27, Russia), Uladzislau Khandohi (23, Bielorussia), Yael Koldovsky (23, Israele), Chiwon Lee (25, Corea del Sud), Andrei Leshkin (26, Russia), Takeshi Nagayasu (26, Giappone), Kirill Rogovoi (17, Russia), Zeyu Shen (25, Cina), Roman Sosnin (21, Russia) e Alessandro Villalva (26, Italia). Il 26enne trevigiano Villalva – unico rappresentante del nostro Paese su 10 iscritti ad aver superato la fase eliminatoria – è dunque già ufficialmente il vincitore del Premio speciale al miglior pianista italiano istituito da questa edizione, una borsa di studio di 1.000 euro e un diploma offerti da Fondazione Grosseto Cultura.