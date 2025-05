Rigenerazione urbana a Senzuno: "Lavori in ritardo, basta bugie"

Consiglieri di minoranza critici sul modo in cui il Comune sta gestendo il progetto di rigenerazione urbana a Senzuno e sostengono che l’Amministrazione sta "illudendo i cittadini sul futuro di via della Repubblica e sulla rigenerazione di Senzuno", perché "i lavori non sono finiti, ma nessuno ha il coraggio di dirlo apertamente".

"I cittadini vedono bene cosa sta succedendo – denunciano i consiglieri –: via della Repubblica è incompleta, mancano all’appello arredi urbani, alberature, illuminazione e gazebo ed ancora da rifinire e completare l’intera pavimentazione". Il progetto di riqualificazione di Senzuno, ricordano i consiglieri, si era sviluppato originariamente tramite una stretta collaborazione fra cittadini, comitati di quartiere e commercianti, ma ora esso si è trasformato in un "cantiere senza guida, di cui l’attuale esecutivo della città non vuole assumersi la responsabilità".

I consiglieri ipotizzano che il motivo dell’immobilismo dell’amministrazione sulla questione dei lavori "sia dovuto a uno scontro interno tra il sindaco Matteo Buoncristiani (che sta cercando di coinvolgere cittadini nel progetto attraverso l’Urban Center) e i consiglieri di Fratelli d’Italia che considerano il progetto troppo ambizioso".

Quest’ultima accusa ha provocato la risposta del circolo follonichese di FdI. "Nessuno di noi ha mai visto il progetto della giunta Benini come troppo ambizioso – dicono dal circolo –, anzi, forse l’esatto contrario. Il cantiere terminerà nel 2026, nessuno di questa amministrazione lo ha mai nascosto, e solo da quel momento in poi potremo calibrare le migliorie in via della Repubblica, in base alle esigenze che si vedranno necessarie, così da migliorare un piano di riqualificazione che fin dagli albori non ci convinceva".

I consiglieri di maggioranza trovano anche strumentali le affermazioni delle opposizioni su presunti contrasti tra il partito e l’Urban Center, che per loro è "un meraviglioso strumento, voluto dal sindaco Matteo Buoncristiani, che porterà una visione nuova nell’agone politico follonichese. Per questo sorridiamo quando i consiglieri di centrosinistra, ex amministratori, tirano fuori dal cilindro soluzioni e risposte a problemi che fino a 11 mesi fa ignoravamo".

Gabriele Pasquini