’Follonica Sport’. Richieste e chiarimenti

In una lunga lettera aperta indirizzata al sindaco, Marco Cappellini (nella foto), presidente di ’Follonica Sport’, ha chiesto che l’Amministrazione comunale risponda su una questione urgente: "La definizione del futuro di Follonica Sport e della gestione degli impianti sportivi comunali".

Cappellini sottolinea come ’Follonica Sport’ "abbia garantito per anni la gestione quotidiana di importanti impianti come il Palagolfo e la pista di via Etruria, e abbia sempre fatto ciò lavorando a stretto contatto con oltre venti associazioni sportive locali, grazie ad un lavoro costante, spesso silenzioso, portato avanti con spirito di servizio, affrontando anche difficoltà economiche, burocratiche e gestionali". Il presidente ricorda poi come, all’indomani del cambio alla guida dell’amministrazione comunale, la dirigenza di ’Follonica Sport’ si è subito resa disponibile a rimettere il proprio mandato "non per calcolo o tornaconto, ma per senso di responsabilità verso la città".

E a destare preoccupazione è l’avvicinarsi del 30 giugno, data in cui scadono due proroghe: una riguarda la convenzione per la gestione del Palagolfo, l’altra il mantenimento dell’attuale assetto dirigenziale che doveva essere rinnovato lo scorso agosto. "Ho avuto un confronto con l’attuale presidente con cui ho concordato per la fine di maggio o inizio giugno la convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali – ha spiegato il sindaco, Matteo Buoncristiani –. Non ci sarà alcuna interruzione dell’attività visto che l’Ufficio Sport del Comune sta seguendo con attenzione tutte le attività logistiche e organizzative legate all’uso degli impianti".

Il primo cittadino precisa poi che "a breve sarà pubblicato l’avviso pubblico per individuare i gestori degli impianti sportivi per i prossimi anni".