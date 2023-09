Grosseto, scippo in pieno giorno: strappa la collanina dal collo di un’anziana

Grosseto, 12 settembre 2023 – La situazione sicurezza a Grosseto è sempre più critica. Una donna anziana infatti è stata scippata qualche giorno fa fuori da un supermercato. L’anziana era stata anche vittima di una truffa: aveva infatti consegnato tutto l’oro che aveva in casa ad un truffatore dopo aver saputo che suo figlio era stato arrestato.

Ma si trattava di un raggiro. La donna, 86 anni, dopo la beffa atroce che aveva dovuto subire, in questi giorni purtroppo ancora una volta vittima, questa volta uno scippo: al collo aveva infatti una catenina d’oro con la foto del marito, morto ormai da trenta anni.

Adesso non ha più neppure quel ricordo perchè uno scippatore gliel’ha strappato via. Fortunatamente lo scippo non è stato violento, la donna infatti non è caduta in terra. L’anziana era uscita di casa per andare al supermercato di via Adige. Ad un certo punto un uomo le si è avvicinato e le ha strappato la collanina dal collo.

La donna si è impaurita ma non ha perso il coraggio e ha immediatamente avvisato i figli per raccontargli quello che le era accaduto proco prima. Sono stati infatti loro ad avvertire la polizia di quello che stava accadendo.

A raccontare tutta la dinamica alle forze dell’ordine è stato il figlio. "Non escludiamo che quell’uomo l’abbia seguita fin da casa - ha detto - poi ha atteso che si trovasse da sola e ha colpito. Purtroppo a Grosseto la situazione della sicurezza è davvero critica. Ogni giorno si viene a sapere di condizioni di degrado e microcriminalità che ci restituiscono una consapevolezza di paura. Basta pensare che mia mamma nel giro di poco tempo prima di tutto è stata vittima di una truffa e poi anche di questo scippo in pieno giorno, e in una zona centrale della città".

Ma non solo. L’anziana, dopo essere stata truffata, questa estate ha evitato l’ennesimo raggiro e ha dato l’allarme. Tra l’altro l’anziana si aiuta a camminare con un bastone. Ma è questa continua incertezza per la sicurezza che fa male. "Per fortuna mia mamma non si è fatta del male. Se fosse caduta sarebbe stato un dramma - aggiunge il figlio - adesso ha paura anche ad uscire da sola. Speriamo che questa situazione di degrado finisca presto".