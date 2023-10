Sciopero dei docenti a Scarlino: Disagi in vista per le famiglie

Sciopero in vista, così come i disagi per le famiglie. Venerdì è infatti previsto uno sciopero di tutto il personale scolastico docente e Ata. Tenendo conto che non è possibile prevedere le adesioni alla manifestazione, l’Amministrazione comunale di Scarlino "invita i genitori ad accertarsi della presenza del personale al momento dell’ingresso pertanto il servizio di trasporto scolastico è garantito solo per il ritorno". L’amministrazione ha deciso anche di comunicare l’orario indicato nella circolare trasmessa dall’Istituto comprensivo statale "Falcone e Borsellino". L’Amministrazione comunale ha anche pianificato i passaggi del servizio di trasporto scolastico: per conoscere gli orari è possibile visitare la pagina "Pubblica istruzione" sul sito del Comune (www.comune.scarlino.gr.it). Lo scuolabus anche per questo anno scolastico è gratuito. Per informazioni contattare l’ufficio associato Servizi scolastici al numero 0566 38529 oppure c.brunese@comune.scarlino.gr.it.