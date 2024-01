Schianto in viale Sonnino: auto sull’albero

Forse un sorpasso a velocità molto elevata, poi il tamponamento di una Porsche Cayenne e infine l’auto fuori controllo che finisce contro una Fiat 500 parcheggiata e che, nell’impatto, viene catapultata su un albero. E’ quanto accaduto intorno alle 23.30 di sabato in viale Sonnino e a causare l’incidente è stata una Bmw con targa francese (ma di proprietà di un cittadino moldavo). Dopo lo scontro, i tre occupanti della Bmw si sono allontanati a piedi e soltanto uno di loro (il proprietario dell’auto) è poi tornato sul luogo dell’incidente, dicendo però al personale della Polizia stradale che era intervenuto che alla guida non c’era lui. E’ stato però portato in ospedale perché nell’impatto si era fratturato un gomito. E’ sarà appunto la Polstrada a dover stabilire sia la dinamica sia chi si trovasse alla guida.