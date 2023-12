Schianto in autostrada. Ferito arbitro grossetano

Tanta paura, ma alla fine fortunatamente l’incidente in cui era rimasta coinvolta ieri pomeriggio intorno alle 16.30, la terna arbitrale composta dal fischietto grossetano Nicola Mascelloni (arbitro ) e i due assistenti di linea della sezione di Pisa, Andrea Della Bartola e Rony Tempfack, si è rivelato meno grave del previsto. La terna avrebbe dovuto dirigere la semifinale di Coppa di Eccellenza tra Terranova Traiana e Firenze Ovest. Sarà la Polizia stradale di Arezzo a stabilire cosa possa aver causato l’incidente dell’auto, che è finita contro il guard rail all’altezza dell’uscita Valdarno. Fortunatamente per i tre arbitri solo lievi contusioni che sono state medicate sul posto. La partita che si doveva disputare alle 18, non si è poi disputata. L’Aia (l’Associazione italiana arbitri), ha immediatamente allertato una nuova terna arbitrale, pronta a sotuire quella guidata da Mascelloni, ma una delle due squadre si rifiutata di aspettare oltre i 45 minuti, previsti, da regolamento, per i ritardi.