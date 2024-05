"Scelte fisiologiche"

Mentre il Grosseto è al lavoro per la prossima stagione si registra una presa di posizione del Club Anno Zero. "Si è appena concluso il campionato con la vittoria dei playoff, che putroppo servirà solo per la casistica, che apprendiamo – si legge in una nota di Guido Borsetti, presidente del Club – con notevole sorpresa delle dimissioni irrevocabili del magazziniere e del segretario. Stiamo parlando dell’esperto e amico Claudio Bocchi, che per oltre 15 anni ha ricoperto la carica di magazziniere biancorosso con cuore e tanta passione, e del giovane Giulio Valenti che da solo un anno ha ricoperto la carica di segretario generale e social manager con passione e altra professionalità. Il Club Biancorosso Anno Zero – chiude Borsetti – vuole ringraziarli pubblicamente per avere sempre dimostrato nei nostri confronti la massima disponibilità e professionalità e augura loro le migliori fortune". Immediata la replica della società biancorossa. "Ho letto quanto è apparso su Facebook – replica Iacopo Tonelli, (nella foto) direttore organizzativo del Grosseto – e devo dire che sono rimasto sorpreso perché dopo la vittoria spumeggiante nei playoff e dopo la conferma di Malotti come voleva tutta la piazza abbiamo cercato di dare continuità al bello scampolo di fine stagione, ma per i soliti 3-4 individui c’è sempre qualcosa che non va bene. In tutte le società sportive a fine stagione avvengono dei cambi, ma questo rientra nella normalità nel costruire nuovi organigramma: invece per questi 3-4 individui, e mi fa piacere che siano sempre meno, è soltanto motivo di polemica". Poi Tonelli va nello specifico. "Il presidente Camarri ha chiesto di fare un passo indietro per motivi familiari, ma resterà come consigliere nel Settore giovanile; a me non risulta che il magazziniere Bocchi si sia dimesso: ha chiesto soltanto alcuni giorni per riflettere dopo una stagione intensa: se resterà ne saremo felici, altrimenti cambieremo. Per il segretario Valenti è stata una decisione condivisa. Ce ne saranno altre. A quei tre individui dico soltanto – conclude Iacopo Tonelli – che si devono mettere l’animo in pace: la società è solida, cercheremo di migliorarci sempre più perché il ‘Progetto Grosseto’ va avanti. Ora anche sui giocatori che andranno via vorranno fare polemica per sminuire la società? Anzichè gioire, come hanno fatto i tifosi sani, questi 3-4 individui fanno solo polemica".