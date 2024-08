A Scarlino Scalo oggi arriva "80 Super classifica show".

Lo spettacolo rappresenta l’ultima produzione del gruppo corale "Voci Fuori dal Coro" creato e diretto da Silvia Dolfi. Dalla nascita in seno all’associazione musicale Castiglione della Pescaia, il gruppo può vantare ben 15 anni di intensa attività sul territorio della provincia di Grosseto. Sul palco 15 interpreti per un omaggio ai brani iconici italiani ed internazionali degli anni ’80. Appuntamento alle 21.30 in piazza Gramsci. L’ingresso è gratuito.