Incidente stradale a Scarlino, auto capottata: tre feriti

Scarlino (Grosseto), 25 luglio 2022 - Un incidente stradale con un auto cappottata si è verificato in via Aurelia Vecchia nel Comune di Scarlino. Coinvolti tre pazienti di cui due trasportati in codice 1 all'ospedale Misericordia di Grosseto dall'ambulanza della Croce Rossa di Gavorrano. Un terzo paziente, un uomo di 37 anni, sempre portato al Misericordia in codice 2 dalla Misericordia di Roccastrada.

E' stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso 2 che però è rientrato senza pazienti a bordo. Intervenuta anche l'automatica di Follonica, i carabinieri di Follonica e vigili del fuoco.