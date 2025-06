Scambi con il Giappone: "Legami da rafforzare"

GROSSETONei giorni scorsi, si è svolto un importante incontro istituzionale presso il palazzo della Provincia di Grosseto, che ha visto la partecipazione del dottor Kubo Hiroschi, funzionario dell’Ufficio Cultura e Stampa dell’ambasciata del Giappone e referente per i gemellaggi, in missione ufficiale in Toscana. L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione e confronto sulle prospettive di rafforzamento dei rapporti di interscambio culturale ed economico tra il territorio grossetano e il Giappone, con particolare attenzione al patto di gemellaggio che, dal 1999, lega la Provincia e il Comune di Grosseto alla città di Kashiwara. Il presidente della Provincia Francesco Limatola, ha evidenziato l’importanza di mantenere e rafforzare i legami di amicizia con il Giappone. Il rappresentante dell’ambasciata giapponese, Kubo Hiroschi, ha rimarcato il ruolo centrale delle comunità locali nel tessuto sociale italiano, ricordando che nel 2026 si celebreranno i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. All’incontro hanno partecipato anche il vicepresidente della Provincia, Valentino Bisconti, e numerosi rappresentanti del mondo accademico, culturale e produttivo del territorio, tra cui Gabriella Papponi Morelli (presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano), Riccardo Breda (presidente della Camera di Commercio di Grosseto e Livorno), Massimiliano Marcucci (presidente della Fondazione Bianciardi) con la vicepresidente Paola Mauri e la direttrice Lucia Matergi, Roberta Capitini (Istituto Rosmini), la progettista dell’Agenzia formativa Vivarelli, Yuka Kotani.