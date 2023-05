Saturnia, mamma gatta e i suoi 5 piccoli soffocati in due sacchi: 2 cuccioli si salvano. Aidaa, una “taglia” per trovare i responsabili

Saturnia (Grosseto), 2 maggio 2023 – Mamma gatta e 5 cuccioli soffocati in un sacco, su 5 cuccioli si salvano solo in 2. A raccontare il barbaro episodio è l’Aidaa (Associazione italiana difesa animali ed ambiente) in un a nota.

«Orrore criminale a Saturnia ( Grosseto). Due ragazze – si legge nella nota – stavano passeggiando quando si sono accorte che in due sacchi abbandonati erano chiusi complessivamente sei gatti. Nel primo hanno rinvenuto mamma gatta morta soffocata, era stata chiusa nel sacco con le zampe legate in modo che non potesse fuggire, nell'altro sacco cinque cuccioli tre dei quali già morti e due ancora vivi che sono stati salvati grazie all'intervento di queste ragazze».

La nota prosegue: «La cosa strana è che sulla vicenda in paese è sceso un silenzio, quasi un torpore come se nulla fosse accaduto e questo è molto preoccupante sinonimo di una comunità chiusa che non ha il coraggio di guardare in faccia a una realtà criminale di chi compie un gesto di tale portata appunto criminale».

Aidaa, si spiega ancora, «nei prossimi giorni presenterà una denuncia e annuncia l'istituzione di una taglia di 6mila euro sui responsabili di questo gesto vile che sarà pagata a chi con una denuncia formale aiuterà le forze dell'ordine a individuare e far condannare in via definitiva l'autore o gli autori di tal inqualificabile crimine».

«Abbiamo deciso di istituire una ricompensa di fronte all'indifferenza che abbiamo trovato di fronte a tale crimine, basti pensare che una delle pagine Facebook locali ha rimosso il post con cui si portava a conoscenza di quanto accaduto - scrivono gli animalisti di Aidaa - ma non saranno certo queste cose a fermarci ma andremo in fondo a questa vicenda costi quel che costi fino ad assicurare il responsabile alla giustizia». Sull'argomento è intervenuto l'assessore all'Ambiente del Comune di Manciano Daniela Vignali. «Sono costernata per l'agghiacciante notizia del ritrovamento dei gatti abbandonati nel cassonetto della spazzatura e morti per soffocamento a Saturnia». «La nostra amministrazione - sottolinea Vignali - condanna fermamente chiunque abbia potuto compiere un simile gesto. Un fatto del genere non appartiene alla nostra comunità, al nostro modo di vivere l'ambiente che ci ospita».