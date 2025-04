’Sassotondo’, la Cantina che si racconta anche con il podcast

Il viaggio di ’Open Winery’, progetto di ’Loquis’, la prima piattaforma italiana di travel podcast, dopo aver toccato l’Etna fa tappa anche in Maremma, dove la cantina ’Sassotondo’, realtà di riferimento nella produzione biologica, diventa protagonista.

L’iniziativa è stata presentata in occasione di un press tour esclusivo nella Cantina di Pitigliano, alla presenza dei proprietari Carla Benini ed Edoardo Ventimiglia, di Bruno Pellegrini, amministratore delegato di ’Loquis’, e Silvia Ghirelli, consulente ed esperta di turismo enogastronomico.

"Il progetto ’Loquis’ crediamo che ci aiuterà a migliorare la performance generale della nostra cantina nel settore dell’accoglienza – hanno dichiarato Carla Benini ed Edoardo Ventimiglia –. Ci aiuterà a far sentire le voci degli autorevoli consulenti e amici che negli anni ci hanno aiutati a crescere. Ci aiuterà nell’esplorazione del sassotondistan, con un’audioguida che orienta e mette in relazione gli spazi fisici delle vigne e i vini".

L’evento ha rappresentato un’opportunità per approfondire il valore dell’innovazione digitale nel turismo del vino e l’importanza di strumenti capaci di migliorare l’esperienza dei visitatori. "Con Loquis Open Winery – ha detto Pellegrni – vogliamo trasformare la visita in cantina in un’esperienza ancora più immersiva e memorabile. Oggi Loquis è il compagno di viaggio di 2,5 milioni di turisti esperienziali, viaggiatori che vogliono comprendere, ascoltare e vivere il territorio. Con i nostri audio tour geolocalizzati, ogni cantina potrà raccontare la propria storia".

Il podcast dedicato a Sassotondo guida gli ascoltatori alla scoperta della storia della cantina raccontando le motivazioni e le esperienze che hanno portato alla nascita di questa realtà vitivinicola. Un’attenzione particolare è dedicata al Ciliegiolo, vitigno simbolo della cantina, e al progetto enologico che lo valorizza.