Sanzione di 3200 euro per abbruciamento rifiuti vegetali senza documentazione a Civitella Paganico

Stavano bruciando rifiuti vegetali (i resti di operazioni di potatura, circa 16 metri cubi di materiale) ma il loro trasporto fino a quel terreno era avvenuto senza che la ditta avesse il formulario di identificazione dei rifiuti (Fir), violazione al Testo unico ambientale che ha fatto elevare una sanzione amministrativa di 3200 euro alla ditta proprietaria del furgoneusato per il trasporto.

Il controllo è nato in seguito ad un accertamento svolto dai Carabinieri Forestali di Paganico che avevano notato una colonna di fumo nero che si sollevava da un terreno agricolo dove hanno poi accertato ci fosse un’attività di abbruciamento di rifiuti vegetali. A poca distanza, c’era il furgone utilizzato per il trasporto degli sfalci portati lì, come accertato dai carabinieri, senza la documentazione necessaria per garantirne la tracciabilità del rifiuto.

Altra sanzione è stata elevata all’utilizzatore dell’area privata. ll formulario di identificazione dei rifiuti è un documento che deve accompagnare e identificare il rifiuto durante le fasi di trasporto e deve essere emesso per ogni tipo di rifiuto trasportato, per ogni produttore o detentore di tale rifiuto e per ogni operazione di recupero o smaltimento cui esso è destinato.