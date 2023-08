Santa Fiora si è tinta d’Argento Consegnato il Provisino ai cittadini più meritevoli

La consegna del Provisino d’Argento si è svolta alla presenza del sindaco Federico Balocchi e dei membri della Commissione che ogni anno avanza la rosa di nomi a cui assegnare i Provisini, composta dai consiglieri comunali Luciano Luciani (presidente), Francesco Biondi e Angelo Gigli.

II premio viene dato ai cittadini meritevoli che si sono distinti per aver dato lustro al territorio o per aver reso un servizio importante alla comunità attraverso la loro opera nei vari settori, dal lavoro alla cultura, dal sociale al volontariato, dalle arti alle attività scientifiche o sportive. L’importante riconoscimento quest’anno è andato all’Arciconfraternita della Misericordia di Santa Fiora per la fondamentale opera svolta attraverso i volontari al servizio della comunità di Santa Fiora e dei territori limitrofi, in ambito sociale e sanitario. A Salumifici GranTerre di Bagnore, per l’attività di impresa che occupa il maggior numero di dipendenti (oltre 100 addetti, più alcune decine di indotto) e per l’impegno in ulteriori investimenti tesi a valorizzare i prodotti toscani.

A Egidio Dondolini, titolare per 50 anni di una storica impresa edile, per il contributo reso con la propria attività imprenditoriale allo sviluppo economico e occupazionale di Santa Fiora.

A Carla Benocci per la sua attività di storica dell’arte e per la costante ricerca storica sul paese, attraverso la quale ha dato lustro a Santa Fiora. Al professor Giacomo Todeschini, per l’impegno sullo studio della contea di Santa Fiora nel medioevo.

"È un onore per noi, in rappresentanza di tutta la popolazione locale – ha detto il sindaco Balocchi –, consegnare questa onorificenza ai premiati e riconoscerne pubblicamente il valore. A loro va la nostra gratitudine per essere un punto di riferimento e un esempio positivo a cui ispirarsi, di laboriosità e di impegno. Sono queste le storie di vita che ci piace raccontare, e attorno alle quali costruire il futuro".