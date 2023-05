Sanitari aggrediti Medico e infermiera picchiati in un cantiere

Erano partiti da Grosseto con l’elisoccorso per andare a soccorrere un operaio che, nella cava dei Gosti a Sarteano in provincia di Siena era finito ieri all’interno di una tramoggia rimanendo semicoperto dalla ghiaia. E ha rischiato grosso se non fosse stato per un intervento paziente, professionale ma anche di grande cuore dei vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano. Ci sono volute alcune ore per tirare fuori da quella sorta di silos di cava l’operaio, poi affidato alle cure dei sanitari. E trasferito infine al policlinico delle Scotte con Pegaso. Il ferito, stando ai primi accertamenti svolti dagli specialisti, non corre pericolo di vita ma ha subito vari traumi in corso di valutazione. L’ennesimo infortunio sul lavoro che conferma, una volta di più, la necessità di alzare l’attenzione sul fenomeno e sulle sue cause generali. Ma l’infermiera grossetana e un medico di Siena che lavora al Misericordia, dopo il loro servizio, sono stati aggrediti. Sarebbe stato un lavoratore della cava ad aggredire i due professionisti che erano lì solo per fare il loro lavoro. Episodio sul quale probabilmente indagherà la procura. "L’azienda Asl Toscana sud est esprime la propria vicinanza al personale dell’elisoccorso Pegaso 2 aggredito – si legge in una nota – durante l’intervento sul luogo dell’incidente sul lavoro in una cava a Sarteano. L’Asl valuterà di concerto con la propria avvocatura ogni azione a possibile tutela dei dipendenti coinvolti". Tutto sarebbe nato sembra dalla poca celerità dell’intervento: secondo i colleghi dell’operaio coinvolto nella caduta, l’elisoccorso Pegaso sarebbe arrivato tardi, non sarebbe dovuto atterrare e i sanitari si sarebbero dovuti calare con il verricello per velocizzare il soccorso. Una volta arrivati il medico è stato preso a schiaffi mentre l’infermiera sarebbe stata colpita al volto da un pugno. Adesso stanno bene e dopo una breve medicazione sono stati dimessi.

I controlli comunque proseguiranno anche nei prossimi giorni. Come l’operaio di 52 anni sia finito all’interno del silos dovranno ricostruirlo i tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pissll), intervenuti sul posto unitamente ai carabinieri. Per quanto riguarda l’aggressione subita dai due sanitari le indagini vanno avanti spedite.