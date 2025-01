Sanità, riunione del Pd con i cittadini per analizzare i problemi

L’Unione comunale del Pd ha in programma per domani alle 18 nella sede in piazza Garibaldi, un appuntamento dove si parlerà di sanità. L’evento si chiama "Voci e proposte per la sanità diffusa che vogliamo" e si parlerà di un tema che i cittadini vivono quotidianamente sulla loro pelle e che il Pd vuole analizzare più nel dettaglio. "La difesa del sistema sanitario pubblico e universalistico – dicono i Dem – è la base di un’azione che deve garantire l’accesso ai servizi a tutti i cittadini, anche a chi vive nelle aree interne e periferiche come l’Amiata".

La discussione partirà da queste basi per incentrarsi sull’ascolto delle persone, sul racconto delle loro esperienze, dei problemi, delle proposte. "Si tratterà, quindi – si dice ancora –, di un altro tassello di quel percorso che il Pd amiatino sta facendo proprio sul tema della sanità. I risultati saranno poi presentati al partito provinciale e regionale, oltre che ai rappresentanti istituzionali del territorio".