Sanità e territorio. Convegno Spi Cgil

"Sanità più vicina" è il titolo del convegno ad Orbetello organizzato da Spi-Cgil. Con l’obiettivo dunque di avvicinare i cittadini alla sanità pubblica ospedaliera e territoriale, il sindacato pensionati organizza il convegno regionale ad Orbetello "per parlare della sanità che – dicono – deve tornare ad essere meno privata e più vicina ai cittadini". L’appuntamento è per domani alle 9 nella sala convegni del Circolo Bocciofilo di Orbetello.

"Terra del Tufo, laguna, Costa d’Argento, quale futuro per la sanità territoriale?": è questa la domanda di partenza posta dallo Spi Cgil per dare il via ai lavori cui saranno presenti, tra gli altri, Vincenzo Legler, Tiziana Massetti, Erio Giovannelli, Chiara Piccini, Enrico Sostegni, Massimiliano Frascino, Roberta Caldesi, Monica Pagni, Nicola Draoli, Giovanni Gentili, Massimo Forti, Paolo Maria Ianni ed Olinto Bartalucci.