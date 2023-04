Sanità da rivedere "Per una Tac di sera trasportano il malato al Misericordia"

"Grazie a chi lavora nel nostro ospedale, ha una marcia in più". Inizia così la lettera di Luciano Fedeli. "Nella breve degenza all’ospedale Sant’Andrea ho toccato con mano professionalità, attenzione e valore di chi lavora nel nostro ospedale sia del pronto soccorso che del reparto di area medica – ha detto –. Voglio mettere in risalto un altro aspetto che a dire la verità è sempre stato presente nel nostro presidio: il grande senso di umanità e vicinanza ai pazienti dimostrato da tutto il personale. Ho potuto vedere la vostra attenzione soprattutto nei confronti di chi aveva grandi difficoltà e non autosufficienza verso i quali avete dimostrato attenzioni e parole di sostegno. Questo fa la differenza e vi fa onore. Ma questo non deve far dimenticare le condizioni nelle quali lavorate".

Fedeli prosegue: "Negli ultimi anni riduzioni e tagli del personale medico, specialistico, infermieristico e socio- sanitario, accompagnati da posti letto dimezzati, soppressione di reparti e riduzione delle attività e da tante promesse, come le cure intermedie e la Casa della Salute, mai partite – aggiunge nella sua disamina –. Proprio dall’esperienza personale ho potuto constatare che per una Tac che serve la sera, si deve andare a Grosseto. Certo trasportati da un’ambulanza con due volontari, sia all’andata che al ritorno. Certo in un presidio, quello di Grosseto dove sono andato ad occupare personale medico infermieristico sempre sotto pressione dai numerosi accessi".

Luciano Fedeli poi conclude: "Una Tac sempre attiva serve a Massa Marittima, è indispensabile per una struttura e per tutte le attività che si fanno in un presidio ospedaliero ed è utile anche per chi non è ricoverato ma deve effettuarla come esterno per vari e importanti motivi. Quanto è costato questo intervento come costo di trasporto sanitario e quanti sono i trasferimenti, non solo per la Tac, perché manca personale di radiologia? Evidentemente chi fa i conti, pianifica, progetta, non tiene conto di tutto questo e non tiene conto soprattutto dei disagi dei cittadini. Dobbiamo dire basta, lo dobbiamo dire tutti insieme senza colori o bandiere ideologiche perché non si privatizza la sanità ma si sta privando i cittadini del sacrosanto diritto alla salute".