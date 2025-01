San Sebastiano, domani la benedizione

CAPALBIO

A Capalbio è tutto pronto per per celebrare San Sebastiano martire, domani si terrà la messa e la benedizione dei mezzi e del personale della polizia municipale. In occasione della festa di San Sebastiano martire, patrono della Polizia municipale, si terrà un pomeriggio dedicato alla benedizione dei mezzi e del personale dell’autorità locale. Al termine della celebrazione ci sarà un breve saluto del sindaco Gianfranco Chelini e del comandante della Polizia municipale Roberto Cerulli.

Il programma prevede, alle 17.45, il ritrovo alla chiesa del cuore immacolato di Maria di Borgo Carige, in piazza della Repubblica; alle 18 si terrà la santa messa celebrata dal parroco don Marcello Serio e, a seguire, la preghiera della Polizia municipale e la benedizione dei mezzi e del personale. L’amministrazione comunale e la Polizia municipale invitano tutti i cittadini a partecipare.