Salute mentale a Grosseto: Incontri al Pizzetti

"Mental health is a universal human right", ovvero "La salute mentale è un diritto universale". É questo il tema della Giornata mondiale della salute mentale che si terrà oggi. L’Asl Toscana Sud Est si unisce alle celebrazioni della Giornata aprendo le porte dei Centri di salute mentale di, dove i professionisti saranno a disposizione dei cittadini, dalle 9 alle 13, per fornire informazioni, indicazioni sui servizi offerti e consigli. L’iniziativa sarà svolta a Grosseto, sede di Villa Pizzetti in via Cimabue 109 (piano terra, corridoio di sinistra). "Il servizio di salute mentale della Asl Toscana sud est si unisce alle celebrazioni della Giornata della salute mentale con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sulle questioni legate alla salute mentale, sensibilizzare la popolazione e combattere stigma e discriminazioni troppo spesso associate a questo tipo di patologie – spiega Giuliana Galli (nella foto), direttore dipartimento Salute mentale della Asl Toscana sud est – Il tema di quest’anno sottolinea che una buona salute mentale è vitale per il nostro benessere generale, pertanto deve rappresentare un diritto. Per questo i nostri specialisti saranno pronti ad accogliere chi vorrà ricevere maggiori spiegazioni sull’argomento in generale e sui percorsi attivi in azienda". Secondo i dati dell’Oms, infatti, una persona su otto a livello globale vive una condizione di disagio psichico che può avere un impatto negativo sulla sua salute fisica, sul benessere, sulle relazioni sociali e sulla situazione economica. Un problema che riguarda anche un numero crescente di adolescenti e giovani.