Sala gremita per l’incontro con il generale Figliuolo

Rullo di tamburi, squilli di chiarine e sventolio di bandiere hanno fatto da ala all’arrivo del generale Francesco Paolo Figliuolo che, su invito del Rotary Club massetano con la partecipazione di quelli di Follonica, Isola d’Elba e Piombino, ha fatto il suo ingresso nel piazzale del seminario vescovile. Tanti i presenti all’incontro con Figliuolo, che gli italiani hanno apprezzato per come ha gestito l’emergenza Covid. Figliuolo ha raccontato anche i frangenti più drammatici di quella esperienza e ha sottolineato come il lavoro svolto dalla squadra, da lui voluta e composta da rappresentanti della Guardia di finanza, Carabinieri e magistrati della Corte dei Conti, abbia permesso di raggiungere, in tempi rapidi, traguardi impensabili. Quindi il generale Figliuolo, attuale comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, ha parlato anche delle personali esperienze nei teatri operativi all’estero, in modo particolare in Kosovo e nei Balcani, sottolineando anche che i militari italiani sono impegnati in 26 Paesi.