A Civitella Marittima seconda giornata della "Sagra dell’Alta Maremma", giunta alla sua 51esima edizione. Oggi alle 16.30 Palio dei carretti dei ragazzi a seguire la premiazione della contrada vincente: Alle 18.30 i Cantori Del Maggio di Civitella Marittima eseguiranno l’antico canto per le vie del paese. Sempre alle 18.30 giochi antichi per le strade del borgo. Alle 19.30 apertura dello stand gastronomico e dalle 21 ballo liscio con Chiara Zanali mentre alla porta piccina alle 21.30 spettacolo Circus a cura de la Mantica in piazza Mazzini. Infine alle 23.30 dj Marxel dj Fariz special guest dj David Magini alla pista dei castagni.