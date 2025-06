Saggio di ippoterapia. Su un cavallo inseguendo un sogno grande come l’amore

Grosseto, 17 giugno 2025 – Sulle note di “We are the Champions”, schierati mano per mano, cuore a cuore, verso un unico sogno. Che emozione il saggio di ippoterapia al Cemivet, giunto alla 41esima edizione, e nona edizione del ’Memorial Iside Pifferi’. Un unico sogno condiviso quello dei ragazzi: dare il meglio di sé, ma soprattutto divertirsi. Ma anche tanti piccoli sogni diversi, ognuno nelle sue peculiarità ed obiettivi propri.

Ad accompagnare i ragazzi per mano sono stati gli operatori volontari, i quali durante l’anno garantiscono loro di poter svolgere l’attività del Comitato di Grosseto della Croce rossa, completamente gratuita per le famiglie. Dedicato a Iside Pifferi, fautrice di quello che ad oggi continua ad essere un punto essenziale per 40 ragazzi, tutto sviluppato in ricordo della figlia Eleonora, scomparsa giovanissima, la quale aveva promesso una giornata insieme ai cavalli ad un ragazzo disabile. Da lì in poi è stato tutto un crescendo ed il merito di questo proseguimento così partecipato e coinvolgente è di Monica Moretti Cuseri Mencarelli, la referente dell’Ippoterapia. Grande carisma, intraprendenza, esperienza, carattere ma anche un’estrema dolcezza e sensibilità che la rendono una leader capace di coinvolgere tutti (ragazzi, volontari e cavalli) in una grande esperienza all’insegna dell’amore.

Ad alzare la coppa, dopo aver fatto vedere alle numerosissime autorità intervenute insieme ad un grande pubblico radunato di parenti e amici, ciò che durante l’anno svolgono insieme ai loro amici cavalli, sono stati i ragazzi di ippoterapia, Monia, Lucrezia, Chloe, Diego, Greta, Francesco, Andrea, Samuele, Franca, Federico, Maria Chiara, Claudia, Andrea, Nello, Deborah, Azzurra, Ginevra, Marianna, Elisabetta, Mattia, Michele, Valentina, Samuel, Milena, Amedeo, Katia, Elias, Gabriel, Riccardo, Alberto, Sabrina e Massimiliano.

C’era un qualcosa però che li accomunava tutti quanti, ed era un sorriso grande. Ma non erano i soli, al loro fianco c’erano – instancabili, volenterosi, energici, concentrati a scandire la scaletta, regalando tanta serenità ai ragazzi – i volontari Paola Mascagni, Mauro Spettu, Ilene Caporali, Nello Raffi, Severo Severi, Luciano Latini, Elisabetta Olivieri, Alessia Guarriello, Veronica Spolzino, Francesca Gambino, Raffaele Persi, Maria Giulia Pucci, Cinzia Carini, Adolfo Bartoletti e Nicola Lombardo, coordinati ovviamente da Monica Mencarelli. Una giornata ricca di emozioni, contraddistinta dalla voglia di stare insieme, di fare del bene, all’insegna della felicità pura, indirizzata alla dignità delle persone. Un’unica vittoria tutti insieme, per alzare una coppa grandissima, quella dell’amore.

Maria Vittoria Gaviano