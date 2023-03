Sabatini infinito: mille le presenze in campionato

Il momento della premiazione di Vincenzo Sabatini, prima dell’inizio del match

Grosseto, 13 marzo 2023 – “Una giornata che non dimenticherò facilmente e ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito in questa mia avventura. Che non è ancora conclusa". Il "Signor Mille", vale a dire, Vincenzo Sabatini, 53 anni, ma a vederlo ieri nel riscaldamento pre-partita non li dimostra, la "saracinesca maremmana" che ieri ha difeso la porta del Rispescia contro l’Argentario con la nuova maglia "1000" regalata da Francesco Luzzettii, nella sua gara numero 1000 di campionato, è apparso un po’ emozionato durante le numerose premiazioni che hanno preceduto il match in.

Presente la Federcalcio regionale e provinciale (Paolo Mangini, Gianni Canuti, Agide Rossi e Stefano Venturelli) il Coni provinciale (Elisabetta Teodosio), l’ Aic regionale (Giorgio Gaggioli), l’Aiac provinciale (Pietro Magro), il Comune di Grosseto (il presidente del Consiglio Fausto Turbanti e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi); un premio anche dalla società Argentario Calcio, avversaria di turno. Tutti hanno sottolineato il "record che ha dell’incredibile" e che dimostra la "tempra maremmana" di questo giocatore, il quale si allena quattro volte la settimana, che in 37 anni di attività calcistica (458 le gare consecutive disputate in 15 anni e numerose, oltre a quelle di campionato, quelle delle Coppe) ha stabilito un record che difficilmente potrà essere superato. "Un record che si commenta da solo – ha sottolineato tra l’altro il presidente Mangini – ed è il migliore spot per i giovani e per il calcio dilettantistico".

"Mister Mille", poi, ha ricordato tra gli allenatori avuti Moreno Dottarelli, Alfredo Carotti, Enzo Santi, Valerio Beltrami, Massimo Farnetani e Franco Cameli. E in questo giorno così importante Sabatini ha parato anche un rigore.