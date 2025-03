Rubano prodotti per l’igiene, tre giovani nei guai

ORBETELLOSono tre i giovani che hanno rubato 1.500 euro di prodotti per l’igiene personale al Maury’s, in via Aurelia Nord, mentre altri due aspettavano in auto, pronti alla partenza. Alle 19.30, mentre tornavano verso casa loro a Napoli, i carabinieri di Orbetello hanno fermato l’auto e hanno notato subito la merce rubata all’interno della vettura e hanno chiesto loro lo scontrino. Carta sulla quale c’era segnato solo l’acquisto di uno scotch. I tre poi hanno confessato il furto. Gli arrestati sono tre, due ragazze e un ragazzo, hanno fra i 20 e i 25 anni e sono di origini romene.A commettere il furto però sarebbero stati in 5, due aspettavano i tre in auto. I giovani si sono approfittati di un momento di assenza del personale per portare via tutto quello che potevano, fra cui deodoranti, creme e gel igienizzanti. Ieri si è tenuto il processo per direttissima davanti al giudice Sergio Compagnucci e la vice procuratrice onoraria Elena Bartalini.I tre, difesi dall’avvocato Alessandro Bartolozzi, hanno detto che pagheranno un risarcimento al negozio e il giudice ha emesso per loro il divieto di dimora nella provincia di Grosseto.