Ruba due auto alla Provincia e causa due incidenti: ora è in gravi condizioni e in prognosi riservata

Albinia (Grosseto), 9 aprile 2024 – C’è una vicenda molto singolare dietro al grave incidente avvenuto nel cuore della notte sull’Aurelia all’altezza di Albinia (Grosseto). L’uomo gravemente ferito ha rubato nella notte, a breve distanza di tempo, due auto di servizio dell'autoparco della Provincia di Grosseto, ma con la seconda vettura ha raggiunto Albinia, 30 chilometri a sud del capoluogo, dov'è rimasto coinvolto in un grave scontro con un'altra vettura, restando ferito, come detto, in modo grave.

Ora l'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Misericordia, piantonato dalle forze dell'ordine. Sulla vicenda, rocambolesca sono in corso indagini della procura e della polizia municipale. Tutto è cominciato con il primo furto in via Castiglionese.

L’uomo è un dipendente della società che fa le pulizie all'autoparco della Provincia ed era in possesso delle chiavi del cancello che delimita il piazzale. Il suo blitz è iniziato verso mezzanotte. Prima ha rubato l'Alfa Romeo, ma ha fatto poca strada perché ha avuto un incidente. Sul posto è arrivata la polizia municipale che, dopo aver constatato quello che era accaduto, ha informato la procura. L'uomo comunque ha potuto allontanarsi e ha deciso di riprovare a rubare un'altra vettura, è tornato all'autoparco e ha preso una seconda Alfa Romeo, una delle auto usate per le trasferte dei dirigenti della Provincia. Ma ad Albinia, nella zona dei campeggi, ha avuto il grave incidente intorno alle 4. Due le auto coinvolte, l'Alfa da lui guidata e rubata alla Provincia e un'altra. Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce Rossa dell'Argentario e la Misericordia di Albinia. L’uomo ha riportato delle serie ferite ed è stato ricoverato in codice rosso a Grosseto. Per l'altro conducente solo qualche escoriazione. Indagini della polizia municipale, che interrogherà il l’autore del doppio furto appena sarà possibile.