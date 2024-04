Scontro sull’Aurelia nel cuore della notte. Due feriti, uno è grave

Grosseto, 9 aprile 2024 – Grave incidente nel cuore della notte in provincia di Grosseto. Nello scontro, avvenuto intorno alle 3.45 sull’Aurelia in direzione sud al km 151, nei pressi di Albinia, sono rimaste coinvolte due auto. Due i feriti: uno ha riportato per lievi contusioni mentre l'altro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sono stati allertati i carabinieri e i vigili del fuoco ed è stata attivata l'ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Monte Argentario e la Misericordia di Albinia.