Rotonda Che polemiche sui social

La rotonda della "discordia" di via Risorgimento fa discutere tanti massetani che sui social esprimono i loro punti di vista. Quello che è certo che la scelta ha diviso la comunità e i disagi creati che vengono riportati, spesso danno il via a discussioni che vedono soprattutto chi non le vive. Questo anche alla luce del fatto che in un decennio si sono rilevati solo 3 incidenti, due tra l’altro di poco rilievo e l’altro con un ferito lieve. Nel commento, con tanto di foto si diceva "ingresso di via Togliatti "congestionato" con macchine anche sulla carreggiata di scorrimento e accanto al marciapiede ad "intasare", mancano i posti macchina e l’area parcheggio ancora inutilizzata....non gigioneggiano, forse cincischiano? Non sono distratti... la storia continua, il disagio pure...". A questo è arrivata subito la replica in difesa della scelta "Congestionato? Passano dieci macchine al giorno, e poi, mi sembrano fuori luogo ed esagerate tutte le critiche che ogni giorno vengono fatte ai responsabili dei vari settori". Ma la chiosa dell’autore del post non si è fatta attendere "d’accordo che i problemi sono altri, ma la zona di via Togliatti, via Massetana e via Risorgimento, in quel tratto, aveva un parcheggio che era il doppio dell’attuale. Oggi non solo sono aumentate le abitazioni ma le auto sono a dir poco triplicate. In un concetto urbanistico non si è tenuto affatto di conto di questo. Credo inoltre sia doveroso avere un aspetto critico su una situazione che, per i residenti e per chi ci transita, sia peggiorativa, quindi niente di esagerato e fuori luogo".