Rotary Club e Fondazione Berliri Zoppi. Il restauro delle Clarisse in un libro

Nuovo appuntamento al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Oggi alle 17 il Rotary Club Grosseto e l’associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi presentano il libro, curato da Cecilia Luzzetti con Andrea Marchi ed edito da Effigi, dedicato alle Clarisse. L’ingresso è gratuito.

Un viaggio alla scoperta del restauro e dell’allestimento del convento e della chiesa di Santa Chiara, oggi sede del Museo Collezione Gianfranco Luzzetti grazie all’opera degli architetti Cecilia Luzzetti e Andrea Marchi.

"Le vicende del recupero dell’ex convento e della ricerca di una degna sede per la collocazione della Collezione Gianfranco Luzzetti si sviluppano in parallelo e poi si intrecciano ormai sin dalla fine del secolo scorso – spiega Alessandro Antichi, presidente del Rotary Club Grosseto –. I sessantaquattro oggetti della donazione, quadri, sculture, maioliche, arredi, non avrebbero potuto trovare più adeguata collocazione e, soprattutto, migliore allestimento".

"Lo scorso autunno l’associazione – spiega Domenico Saraceno, presidente dell’associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi – ha organizzato un incontro pubblico dedicato alla storia e ai lavori di restauro dell’ex Convento delle Clarisse. Nell’occasione è nata l’idea di pubblicare il lavoro".

"Tracciare la storia del recupero dell’ex convento delle Clarisse è un obiettivo importante per ricostruire la storia della nostra città", dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari "Ringraziamo il Rotary e l’associazione rotariana – dicono Cecilia Luzzetti e Andrea Marchi – per aver sostenuto con entusiasmo il progetto di pubblicazione del lavoro di restauro.