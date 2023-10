Disabile derubato del Rolex. "Non riesco più a dormire, adesso ho davvero paura"

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 11 ottobre 2023 – Lo hanno visto, probabilmente aspettato e poi hanno "colpito". Una coppia di malviventi ha rubato il Rolex dal braccio di Edoardo Mazzini, 71enne consigliere comunale di Castiglione della Pescaia e imprenditore del paese, della lista "W Castiglione", emiplegico e dunque disabile da molti anni. Il fatto è accaduto qualche giorno fa: l’uomo aveva appena lasciato il bar appoggiato al suo bastone per tornare a casa. Al momento in cui stava per entrare in garage, è stato spinto alle spalle ed è caduto a terra. L’altro gli ha urlato di consegnargli l’orologio. Un Rolex a cui teneva molto.

"Mi ha preso per le braccia e mi ha strattonato molto forte – ha raccontato l’uomo ai carabinieri che hanno raccolto la denuncia – Mi sono comunque alzato e ho provato a fermarlo. Ma è scappato". Mazzini è salito sullo scooter ed è tornato a bar per raccontare quello che gli era accaduto. Alcuni diranno di aver notato un’auto scura con una ragazza al volante come se lo stesse a spettando.

"C’è poco da dire – aggiunge – adesso ho paura. Da quando mi è capitato questo fatto sono provato ed impaurito. In questi giorni non riesco neppure a dormire. Lo choc è stato davvero tanto. Poi, considerate le mie condizioni, con il sistema nervoso praticamente compromesso, la situazione non è facile. Quello che devo fare è cercare di andare avanti, ma non è facile". Molti in paese hanno cercato di tiragli su il morale, ma in questo momento è complicato. "L’orologio? Era un ricordo che portavo con me da molti anni. Aveva un valore affettivo molto forte. Mi dispiace che mi sia stato rubato – aggiunge Mazzini - Spero che la giustizia faccia presto il suo corso, ma non per l’oggetto, quanto per la situazione che si sta vivendo a Castiglione. Quello che è accaduto è di una gravità inaudita. Ci sono persone, dobbiamo rendercene conto subito, che non ci pensano tanto ad approfittare della fragilità altrui".