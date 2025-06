Roccalbegna, le eccellenze. Al Cheese&Dairy ’Il Fiorino’ ottiene dodici medaglie

Roccalbegna si conferma ancora una volta come capitale dell’eccellenza casearia internazionale grazie al successo del Caseificio Il Fiorino, che ha conquistato ben 12 medaglie all’International Cheese & Dairy Awards 2025, uno dei concorsi più prestigiosi al mondo nel settore lattiero-caseario. L’evento, giunto alla sua 125ª edizione, si svolge nel Regno Unito presso lo Staffordshire County Showground, attirando oltre 5.000 formaggi e prodotti lattiero-caseari provenienti da ogni angolo del pianeta.

La competizione si distingue non solo per la sua lunga tradizione, ma anche per la sua importanza nel settore: è un’occasione di confronto tra i migliori produttori, con degustazioni, dimostrazioni culinarie e incontri tra produttori e buyer internazionali, offrendo grande visibilità alle eccellenze del settore.

Il fiore all’occhiello del Caseificio Il Fiorino è stato il Cacio di Afrodite, premiato come miglior formaggio di montagna tra oltre 5.000 specialità in gara. Ma il vero trionfo si riflette in un bottino complessivo di 12 medaglie: 3 ori (tra cui il Cacio di Afrodite, Grotta de Il Fiorini e Cacio di Venere), 4 argenti e 5 bronzi, a testimonianza di un livello di qualità che si mantiene costantemente elevato nel tempo.

Questi riconoscimenti rappresentano un importante impulso economico e di immagine per il caseificio, che esporta i propri formaggi in tutto il mondo, rafforzando la presenza della Maremma nel panorama caseario internazionale.

Il Cacio di Afrodite, pecorino semicotto stagionato, nasce esclusivamente dal latte di pecora delle verdi colline maremmane. La lunga stagionatura e la cura artigianale danno vita a un formaggio dal profumo ricco di sentori lattici e burrosi, con un gusto armonico che richiama la frutta secca e l’essenza della terra d’origine. Un prodotto che incarna l’autenticità e la qualità della tradizione locale, già premiato anche al Great Taste Awards con la Golden Fork from Italy.

Angela Fiorini, proprietaria del caseificio insieme al marito Simone Sargentoni, sottolinea l’importanza di questi riconoscimenti: "Ogni forma di formaggio racchiude una storia, un sapere artigianale e la passione di chi lavora con dedizione. Questi premi sono un riconoscimento non solo per noi, ma per tutta la comunità e per la nostra terra, che continua a regalarci prodotti unici e autentici. La nostra sfida è mantenere alta questa qualità, investendo nella tradizione e nell’innovazione".