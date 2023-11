Rocca Pisana, il restauro resta un caso: "Il sindaco spieghi tempi e costi"

Il restauro della Rocca Pisana al centro dell’interrogazione consiliare presentata dal gruppo di minoranza. Un simbolo dell’isola, sicuramente uno dei fiori all’occhiello del patrimonio storico e monumentale gigliese, che però ha alle spalle una lunga e travagliata storia relativa al proprio restauro. Ancora non conclusa.

I consiglieri Guido Cossu e Armando Schiaffino chiedono infatti al sindaco Sergio Ortelli un chiarimento sullo stato delle cose, in relazione prima di tutto alla risoluzione del contratto con la ditta che si era aggiudicata l’appalto per i lavori di restauro e, quindi, ai passaggi successivi che il Comune ha in programma di compiere. Il contratto con la ditta appaltatrice è stato risolto il 29 dicembre 2022. A maggio, però, era arrivata la richiesta di pagamento di oltre 60mila euro dalla ditta subappaltatrice per il noleggio del ponteggio. Spesa che oltretutto sarebbe lievitata dal momento che lo stesso ponteggio di fatto è rimasto montato. Nel 2019 l’impresa esecutrice, richiamando errori e omissioni progettuali, ha evidenziato le difficoltà di procedere con i lavori, richiedendo il rimborso dei maggiori costi sostenuti. Ora i consiglieri chiedono al sindaco "se sia stato adempiuto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, che deve avvenire immediatamente dopo la comunicazione all’appaltatore del provvedimento di risoluzione del contratto; se sia stato adempiuto all’avvio immediato delle procedure per il riappalto dei lavori; quali sono gli errori e omissioni progettuali; i motivi della richiesta del pagamento da parte del subappaltatore, facendo conoscere se la somma è stata già pagata ovvero le ragioni dell’eventuale mancato pagamento; per quale motivo i ponteggi che comportano spese rilevanti di noleggio assolutamente ingiustificate a carico dell’ente risultano ancora oggi montati. Al signor prefetto si chiede opportuna azione di vigilanza affinché il sindaco risponda in maniera appropriata ai quesiti posti entro i termini del regolamento comunale ma anche per avere notizie di natura finanziaria della vicenda della Rocca Pisana, da riferire alla superiore autorità a proposito dell’interrogazione parlamentare dell’onorevole Marco Simiani".