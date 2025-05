Cade da cavallo durante la gara. E’ grave

Momenti di grande apprensione durante la disputa della tappa dell’Italian Champions Tour a Lido di Camaiore, dove era in corso lo Csi a quattro stelle “Versilia Horse Show”. Il cavaliere follonichese Stefano Margheriti (nella foto) è rimasto vittima di una caduta durante il suo percorso in sella a ’Delirio delle Sementarecce’ ed è stato immediatamente ricoverato in ospedale a Viareggio, nel reparto di Terapia intensiva. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Margheriti stava eseguendo il percorso di salto a ostacoli di 145 centimetri e durante il penultimo salto ha perso l’equilibrio ed è caduto, sbattendo violentemente sul terreno. Non è escluso che il cavaliere possa essere stato colto da malore e per questo ha poi perso l’equilibrio.

Margheriti è un atleta di grande valore e di grande esperienza. Allievo di Emilio Bicocchi, ha conseguito il brevetto di secondo grado e vanta numerosi successi in competizioni nazionali e internazionali. L’ultima, in ordine di tempo, quella che si è svolta ad Arezzo lo scorso 3 marzo quando alla gara Nazionale A5 del ’Gran Premio’ ha conquistato il terzo posto.

Il ’Longines Versilia Horse Show’ alla quale stava partecipando è una gara nuovissima alla quale erano iscritti circa 300 cavalli e 180 cavalieri provenienti da 22 diversi Paesi del mondo.

Dopo la caduta Margheriti è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale in condizioni giudicate appunto gravi, anche se con il passare delle ore sono sembrate stabili.