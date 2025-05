Allevamento e laboratori, ecco gli alpaca più sereni

Cinigiano (Grosseto), 12 maggio 2025 – Dove vivono gli alpaca più e meglio recensiti d’Europa? A Sasso d’Ombrone e sono gli alpaca dell’allevamento ’Albus Alpacas’ di Cecilia Scheggi dove si praticano passeggiate con l’alpaca, alpaca trekking, visite guidate, comprese esperienze gratuite di alpaca terapia dedica ai più fragili e progetti/laboratori in sinergia con cooperative sociali del territorio.

“Quando ho iniziato Albus Alpacas nel 2020, a 25 anni – dice Cecilia Scheggi –, non pensavo certo a una classifica europea. Volevo solo creare qualcosa di vero. Qualcosa dove gli animali venissero amati davvero. Dove ogni persona che entrava trovasse pace, contatto, ascolto. Oggi scopro che siamo l’attività con alpaca più recensita e meglio recensita d’Europa, e mi si riempie il cuore. Perché dietro singola recensione ci sono ogni persone che hanno vissuto qualcosa, che hanno sentito qualcosa, che hanno scelto di raccontarlo”.

Lo studio (per approfondimenti https://albusalpacas.it/primi-in-europa/) ha combinato le recensioni estratte da Google, Trip Advisor e Facebook e Albus Alpacas ha raccolto fino ad oggi 7.498 recensioni totali con una valutazione media di 4,98.

Un risultato che piazza l’allevamento di Sasso D’Ombrone in testa alla classifica europea sia come numero di recensioni che come punteggio medio.

“Siamo partiti con 19 femmine e uno stallone proveniente dall’Inghilterra dove vengono allevati gli alpaca di qualità elevatissima e con passione siamo arrivati ad avere oltre 35 alpaca – racconta ancora Cecilia Scheggi –. L’allevamento è principalmente composto da alpaca bianchi, ma gradualmente stiamo introducendo alpaca colorati per la gioia di tutti i bambini che vengono a visitare l’allevamento che mi piace definire dinamico, etico e innovativo”.

In questo senso va anche l’ultima intuizione lanciata sul mercato: “Alpacafert, il primo fertilizzante ammendante italiano prodotto da alpaca e registrato al Ministero dell’Agricoltura: 100% naturale, etico e sostenibile, derivato esclusivamente da letame di alpaca dell’allevamento”.