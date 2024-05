Riuscito gemellaggio fra le bande musicali di Sorano e Magliano

Gemellaggio fra le bande musicali di Sorano e di Magliano in nome di una delle più sentite espressioni della tradizione popolare. Nell’ambito della Festa di Primavera soranese le due bande hanno tenuto in piazza del Municipio un applaudito concerto diretto dai maestri Daniele Pifferi e Riccardo Stringardi e i due presidenti delle bande, Gabriele Pacchiarotti e Pamela Pignotti, hanno concordato un concerto congiunto in settembre a Magliano. L’inno di Mameli, suonato insieme dalle due bande davanti al Municipio ha concluso la serata.