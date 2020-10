Grosseto, 6 ottobre 2020 - E' stata ritrovata dalla polizia Elena Nemteanu, la ragazza di diciassette anni che era scomparsa nel nulla nelle scorse settimane a Grosseto. Finisce l'incubo per la famiglia, che in questi giorni aveva ripetuto numerosi appelli. La ragazza è stata ritrovata in un appartamento di Grosseto. Mancava da casa dal 7 agosto. Un vero mistero che le forze dell'ordine hanno provato subito a risolvere.

La ragazza era insieme ad altre persone. Il blitz è scattato nella serata di lunedì. Lunghe e delicate indagini della polizia, poi appunto la soluzione di un giallo che aveva tenuto con il fiato sospeso la città. La ragazza era scomparsa una sera, uscendo velocemente di casa. La polizia sta valutando la posizione delle persone che erano con Elena. Che è stata portata all'ospedale Misericordia per una visita. Le sue condizioni sono buone.

Dunque la famiglia esce dall'incubo. La madre in queste settimane aveva più volte sperato in una soluzione positiva della vicenda. "Ogni giorno aspetto buone notizie", aveva detto confidando nel lavoro delle forze dell'ordine.

Tutto accadde il 7 agosto, quando Elena, era sera, uscì di casa. La ragazza indossava un paio di scarpe da ginnastica bianche, un vestito da sera e una pochette. Uscì senza dire niente a nessuno e senza portare con sè nè soldi, nè un telefono cellulare.

Qualche giorno il legale della famiglia, Alessandro Risaliti, presentò alla Procura una denuncia di sequetsro di persona.