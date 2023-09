Ritorna "BiblioEstate" C’è anche "Sos compiti"

Riprendono gli appuntamenti pomeridiani di "BiblioEstate", per i bambini dai 4 agli 8 anni, alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima e prosegue il progetto S.O.S compiti, tutti i martedì del mese di settembre, dalle 17 alle 19, per aiutare i bambini dai 6 ai 10 anni a fare i compiti in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Sia BiblioEstate che Sos compiti sono attività gratuite che vengono messe a disposizione dalla biblioteca comunale su prenotazione. La biblioteca "Badii" comunica inoltre che fino al 15 settembre gli alunni delle future classi IV e V dell’istituto Comprensivo Don Curzio Breschi possono venire in biblioteca per scegliere la cinquina di libri della XXX° edizione del concorso letterario di narrativa per bambini "Scelto da Noi": nello spazio 0-13 della biblioteca troveranno la valigia con tutti i testi candidati al concorso. Prossimo incontro venerdì 17 con "A pesca di libri! Dove? Ma in biblioteca!" per bambini dai 4 agli 8 anni.