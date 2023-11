Rissa fuori dal locale. Coinvolte cinque persone

Saranno stati i fumi dell’alcol. O forse qualche vecchia ruggine. Fatto sta che fuori da un locale di Porto Santo Stefano, intorno all’una della notte tra sabato e domenica, si è scatenata una rissa che ha visto coinvolte cinque persone. La lite è iniziata dentro al locale e poi i cinque, tutti di origine straniera, tre cittadini rumeni e due ucraini, si sono dati appuntamento fuori. E in poco tempo dalle parole sono passati ai fatti. Hanno iniziato a picchiarsi e solo l’intervento di alcune persone che sono uscite fuori dal locale, a quell’ora pieno di gente, che hanno tentato di fermarli. I cinque, che abitano e lavorano all’Argentario da anni, erano, come qualcuno ha raccontato ai carabinieri, arrivati insieme nel locale. Poi hanno iniziato a bere e sono "uscite" delle vecchie ruggini. I cinque volevano che quelle incomprensioni fossero risolte con le mani e non con le parole. Dopo qualche minuto sul posto sono arrivati gli uomini dell’Arma della stazione di Porto Santo Stefano che hanno riportato la calma, a fatica, tra i cinque contendenti che si stavano picchiando anche con alcuni oggetti raccolti fuori dal bar.

Alla fine è tornata la calma: uno dei cinque è ricorso alle cure dei medici del 118 che hanno poi deciso per il trasferimento in ospedale. Per lui escoriazioni e qualche dolore di troppo. Alcuni danni sono stati registrati anche nel locale perché i cinque hanno iniziato a picchiarsi proprio all’interno. Danneggiate anche alcune sedie all’esterno. I carabinieri hanno riportato la calma e hanno identificato i cinque stranieri. Probabile che vengano tutti denunciati per rissa. In attesa che poi qualcuno decida di denunciare l’eventuale aggressore per lesioni aggravate. I militari di Porto Santo Stefano hanno comunque ben chiara la dinamica perché sono state visionate le telecamere della videosorveglianza della zona, che devono aver ripreso tutta la vicenda.

Matteo Alfieri