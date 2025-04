Rissa fuori dal locale. Calci e pugni tra ragazzi. Spunta un video sul web

GROSSETONon è la prima volta. E purtroppo non sarà l’ultima. Una rissa tra una quindicina di ragazzi, andata in scena in via Legnago, tra le 3 e le 4 di ieri. Appena dopo la chiusura del Faq, unica discoteca aperta d’inverno. E che, peraltro, aveva ripreso l’attività da pochi giorni, dopo la chiusura che era stata imposta con provvedimento del questore, proprio per le continue aggressioni fuori dal locale.

Non avvengono all’interno, ma appena fuori, come quella che è stata ripresa da qualcuno con il cellulare. Si sentono urla, anche un nome. E poi le botte, calci e pugni. Strattonamenti, giovani scaraventati a terra. Uno di loro, un ventenne, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del Misericordia. All’interno del locale, chiuso poco dopo le 3, erano rimasti a pulire. Pare siano stati proprio loro ad allertare le forze dell’ordine. Le indagini dei carabinieri sono in corso.

Ci sono state già alcune individuazioni e saranno sentiti i testimoni. Sarà visionato il video che poi è stato postato sul web, nel profilo Facebook de ’Il giornalista scomodo’. Una diffusione ovviamente che ha fatto il giero del web.

Il gruppo di ragazzi sarebbe misto: stranieri e italiani tra i 17 e i 20 anni. Ci sono anche alcuni minori quindi. Saranno i prossimi giorni a far luce su una situazione che purtroppo si ripete spesso nei fine settimana.

Una situazione che aveva portato il questore a disporre la chiusura del locale per sette giorni, dal primo aprile scorso. Questo era il primo finesettimana di riapertura.

L’attività della Polizia Amministrativa aveva portato alla chiusura del locale dopo le segnalazioni derivate dalle attività di controllo poste in essere congiuntamente dalla Questura e dalla polizia municipale di Grosseto - in risposta agli esposti giunti dai residenti sia per reati in genere che per il degrado spesso causato dagli avventori del locale di intrattenimento - nonché dai riscontri per i numerosi interventi delle forze dell’ordine presso la nota discoteca, nonché dalle altre segnalazioni pervenute dai locali comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Ora quest’ultimo episodio accaduto, comunque, all’esterno e a locale già chiuso nella notte tra sabato e ieri., su cui dovrà essere fatta luce.