"Risarcimenti per le stragi, il Mef si muova"

MASSA MARITTIMA

"Pieno e incondizionato appoggio al consiglio comunale di Massa Marittima e alla sindaca Irene Marconi sulle iniziative messe in campo per risarcire i familiari delle vittime nazifasciste". Inizia così Marco Simiani (foto), parlamentare del Partito Democratico, che plaude l’iniziativa della prima cittadina. E’ stata infatti lei, insieme al consiglio comunale all’unanimità, a votare una mozione per adoperarsi in ogni sede istituzionale e soprattutto per sollecitare il Ministero dell’Economia e della Finanza a procedere in modo celere all’erogazione dei ristori, in favore dei familiari delle vittime delle stragi nazifasciste, che abbiano titolo a ottenerli in virtù delle sentenze emesse. Risarcimenti che per il momento sono ancora in un cassetto del Ministero.

"Il Mef non può pensare di continuare a non pagare i risarcimenti agli innocenti trucidati vigliaccamente nel periodo nazifascista – ha aggiunto Simiani – Il Partito Democratico è da sempre in prima linea per garantire la giustizia contro i crimini di guerra e, in questa direzione, il senatore Dario Parrini sta già seguendo con attenzione lo sviluppo della vicenda. Quello che colpisce, anche in questa occasione, è l’atteggiamento ambiguo e vergognoso della destra che, a parole, vuole una pacificazione con il passato ma poi, nei fatti, si tira indietro, come accaduto recentemente a Pisa, dove il consiglio comunale ha avuto il coraggio di bocciare un ordine del Partito Democratico a sostegno delle vittime delle stragi".