Ripristino degli arenili: "Tolti detriti e sporcizia accumulati dalla pioggia"

A seguito dell’evento meteorologico di domenica a Follonica, ieri e oggi sono in corso gli interventi di ripristino dell’arenile con mezzi meccanici da parte di Sei Toscana. Le aree interessate vanno dal Piccolo Mondo ai bagni Ausonia, dall’hotel Eden all’Ultima Spiaggia e nella zona Pratoranieri via Eolie. L’Amministrazione comunale ha richiesto di prestare la massima attenzione alla movimentazione dei mezzi meccanici per lo spostamento tra le aree oggetto di intervento. "L’inondazione avvenuta domenica – spiega l’assessore al mare e al demanio, Stefano Boscaglia – ha creato versamenti di acqua nella spiaggia, creando fossi in cui si sono accumulati detriti e sporcizia. Grazie alla convenzione con Sei Toscana, stiamo rendendo la spiaggia nuovamente percorribile e pulita. Per questo motivo il sindaco ha emanato anche il divieto di balneazione. I lavori sono programmati di mattina e finiranno nella giornata di domani (ieri per chi legge, Ndr)".

V. B.