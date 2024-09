RIPARTE IL CORSO

A partire da martedì, alle 18, nella sala-biblioteca del Ristorante Essenza, in Piazza Esperanto 7, a Grosseto, riprenderà il corso settimanale di scrittura creativa dal titolo "Tecniche letterarie e nozioni di base del mestiere dello scrittore" tenuto dalla giornalista e scrittrice Paola Alberti. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla scrittura creativa, ma anche a chi vuole conoscere meglio le tecniche letterarie per la stesura di un testo narrativo o per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto. Info-prenotazioni al numero di telefono 347 4736920.