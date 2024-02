Riorganizzazione della raccolta rifiuti. Oggi gli ultimi due incontri pubblici

Proseguono le attività di informazione del Comune di Civitella Paganico e Sei Toscana in vista della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Oggi si terranno gli ultimi due incontri pubblici con i cittadini.

Appuntamento alle 18 nella sala parrocchiale di Casal di Pari e alle 21 alla Sala polivalente "La Casina" di Paganico. Agli incontri, che la settimana scorsa si sono svolti a Pari e Civitella Marittima, gli amministratori del Comune e i tecnici di Sei Toscana illustreranno a tutti i cittadini i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione.

Iniziano intanto le consegne del nuovo kit del porta a porta e della 6Card. Sarà possibile ritirare il materiale nelle quattro località del comune, Civitella Marittima, Paganico, Pari e Casal di Pari, secondo il calendario riportato nelle lettere informative recapitate nei giorni scorsi a casa di tutte le utenze.

Fino a sabato il via delle consegne ai residenti a Civitella Marittima nel teatro comunale in via I Maggio, con orario da oggi a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 13.

Per ritirare il materiale è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.