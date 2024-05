Riorganizzazione del servizio. Raccolta dei rifiuti, si cambia. Nuovi cassonetti per la differenziata

Cassonetti per la raccolta differenziata agli ingressi delle spiagge e delle calette. Con l’arrivo della stagione estiva aumenta anche la popolazione presente sul promontorio e la necessità di maggiori servizi di pulizia e conferimento rifiuti. L’assessore all’Ambiente Michele Vaiani annuncia così le prossime novità, partendo dalle modifiche in vista dell’estate ai lavori per i cassonetti interrati che partiranno a ottobre. "Entro questa settimana verranno posizionati i bidoni per la raccolta differenziata di multimateriale, vetro e indifferenziata agli ingressi di tutte le spiagge del promontorio – sottolinea Vaiani –. Ci saranno due postazioni anche in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano. In vista dell’estate verranno aumentati anche i passaggi dello svuotamento dei bidoni nei centri abitati. Avverrà sette giorni su sette per l’indifferenziato, tre a settimana per carta e cartone, tre anche per la plastica e il multimateriale. Da ottobre è inoltre prevista la riorganizzazione dei servizi su cui stiamo lavorando con 6 Toscana. Abbiamo fatto i sopralluoghi per il posizionamento dei bidoni interrati e i cassonetti ad accesso controllato, che inizieremo a realizzare a ottobre e che permetteranno di migliorare il servizio. Avranno una capienza maggiore, raddoppiando quasi il volume rispetto ai normali cassonetti. E saranno meno impattanti dal punto di vista visivo. Organizzeremo gli incontri con la popolazione e la campagna informativa. Contiamo di aver ultimato tutte le modifiche e i lavori entro la prossima Pasqua. Abbiamo dato incarico esterno di un tecnico per redigere il nuovo regolamento di igiene urbana, oltre a pianificare e organizzare i vari servizi. Abbiamo pianificato il lavaggio per le strade e i marciapiedi, mentre a breve partirà il lavaggio settimanale dei cassonetti. Ricordiamo anche la presenza dei centri di raccolta a Terrarossa e al Campone, che sono dei valori aggiunti di cui usufruire".

Vaiani chiarisce anche "al consigliere Marco Nieto che ho fatto l’assessore solo nell’ultimo anno con Cerulli. Con Borghini non ero assessore, ho avuto la delega solo a inizio mandato per un anno e mezzo. Inoltre vogliamo prendere la bandiera blu: con i cassonetti nuovi, maggiore informazione e comunicazione contiamo di migliorare la differenziata".

Andrea Capitani