Rimpasto in giunta. L’assessora Sara Minozzi ai titoli di coda

L’annunciato rimpasto nella giunta comunale di Grosseto, agognato dal Nuovo Orizzonte Civico (i fuori usciti del Carroccio) e temuto dalla Lega, sta per avvenire. In realtà si tratta di un rimpastino, perché di fatto consisterà nel dare un assessore (in realtà un’assessora dato che si tratta di sostituire una quota rosa) al Noc e di toglierlo alla Lega. Da mesi ormai si fa il nome di Sara Minozzi, che ha la delega al sociale, come l’amministratrice destinata a lasciare l’esecutivo guidato dal sindaco Vivarelli Colonna. E in effetti tutto sta andando in questa direzione, come confermerebbe un colloquio che proprio in questi giorni il primo cittadino di Grosseto avrebbe avuto con la Minozzi. Nel confronto a quattro occhi, il sindaco avrebbe spiegato all’assessora la necessità di questo cambiamento. Da quanto ci risulta però Sara Minozzi, peraltro sostenuta dai vertici regionali e provinciali della Lega, avrebbe tenuto il punto. Tradotto: nessuna dimissione spontanea da parte sua, di conseguenza se Vivarelli Colonna vorrà procedere al "rimpastino" dovrà necessariamente procedere con un atto di revoca delle deleghe concesse a suo tempo alla Minozzi.

Ovviamente si faranno sentire i malumori della Lega, che forse potrà rifarsi con qualche incarico importante nella Partecipate del Comune di Grosseto. Ma a chi sta pensando il Nuovo Orizzonte Civico di Claudio Pacella per il nome della sostituta di Sara Minozzi? Si stanno facendo due nomi, ma sembra che ora la scelta si restringa a un solo nominativo, ovvero a Lucia Morucci, prima esponente della Lega e ora in forza a Nuovo Orizzonte Civico. La Morucci, a quanto ci risulta, sarebbe in vantaggio su Maria Chiara Vazzano, attualmente nell’esecutivo del Parco della Maremma, dove, a suo tempo, rappresentava la Lega, ma su nomina regionale. Ma Vazzano resterebbe volentieri al Parco. Per questo si fa insistentemente il nome di Lucia Morucci, che professionalmente lavora nel sociale. Per questo motivo, nel caso fosse lei la prescelta, proprio per evitare eventuali conflitti di interesse, si starebbe pensando di affidarle la Pubblica Istruzione, delega al momento nelle mani di Angela Amante, che passerebbe ad occuparsi quindi delle Poliche sociali. Ma sembra che per un po’ le deleghe della Minozzi resteranno in seno al sindaco.