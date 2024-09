Rilancio del centro storico. Varato un tavolo permanente tra Comune e associazioni

Rilancio del centro storico, sembra proprio che si stia facendo sul serio perché da ieri c’è una certezza. Sara infatti indetto, periodicamente, un tavolo sul centro storico tra Amministrazione comunale, associazioni di categoria e associazioni dei residenti. "Quella di ieri è stata una prima parte dedicata all’ascolto – dichiara il vicesindaco Bruno Ceccherini – delle problematiche emergenti. Parilamo di una certa ‘desertificazione’ (attività commerciali e residenti’) della sicurezza, sopratutto i venerdì e sabato notte, con la malamovida e infine parliamo di situazioni relative allo spaccio degli stupefacenti unite al consumo eccessivo di alcol. Ribadisco che comunque il centro è sicuro, non creiamo allarmismo".

"Apprendiamo con grande favore – afferma il direttore di Confcommercio Gabriella Orlando – che questo tavolo riunito diventi permanente e che sia un tavolo di lavoro attraverso il quale si possano prendere decisioni dando degli indirizzi. Abbiamo già predisposto un documento da inoltrare che ci vedrà propositivi e l’amministrazione ha dichiarato interesse nel tenere conto delle richieste. È emersa la necessità di riportare il commercio di vicinato, perché un quartiere come il centro storico deve essere bello, un luogo dove si percepisce sicurezza e decoro. È il momento di correre in soccorso al centro storico". "Abbiamo apprezzato la presenza della giunta – spiega Marco Di Giacopo coordinatore Assoterziario Confesercenti – al tavolo periodico, è un segnale. I punti sottolineati sono stati legati all’ordine pubblico, al problema di decoro urbano perché non possono esserci così tanti accessi di autoveicoli nel centro storico. Nello specifico deve esser presente una cartellonistica adeguata, va risolta la problematica dei corrieri, e va rivisto l’arredo urbano. E’ necessaria infine la rinascita economica del centro con una politica di investimento, una regia per dare direzionalità verso un proseguimento degli interventi in modo fruttuoso. Per quanto riguarda la questione Ztl l’assessore Megale ha specificato che sta procedendo alla pedonalizzazione". "Apprezziamo – dice Daniela Morosini – presidente comitato di zona Grosseto di Cna – la continuità data da un tavolo permanente, dove proponiamo il presidio dei giovani perché devono riappropriarsi del cuore pulsante della città. Abbiamo proposto per l’arredo urbano panchine con caricabatterie, e prese Usb. Chiediamo anche che le attività commerciali facciano uno sforzo maggiore con orari più ampi per garantire maggior servizi". Prossimo appuntamento fissato per lunedì 7 ottobre, sarà davvero l’inizio di una nuova primavera per il centro storico?

Maria Vittoria Gaviano