Rifiuti abbandonati, è emergenza Gli ingombranti lasciati vicino al centro di raccolta

Di nuovo, sull’Amiata, a far discutere sono i rifiuti ingombranti che vengono abbandonati nella piazzola vicino all’ingresso del centro di raccolta intercomunale, situata tra Montegiovi e Montenero d’Orcia, in prossimità del ponte sulla Zancona. C’è chi è arrivato a circa 50 metri dall’ingresso del Centro e ha preferito scaricare sul ciglio della strada materassi e altri rifiuti di medie dimensioni. Un atteggiamento che raccoglie l’indignazione della stragrande maggioranza di cittadini e degli amministratori locali, compresa quella di Renzo Rossi, assessore all’Ambiente del comune di Castel del Piano che molto si sta dando da fare per riuscire a tenere alti i numeri della differenziata sul proprio territorio. "Questa piazzola più volte viene usata per scaricare rifiuti che invece andrebbero conferiti al centro di raccolta intercomunale– commenta amareggiato Rossi -. Purtroppo ancora ci sono persone che si ostinano a portare avanti questi atteggiamenti. Peraltro il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti è del tutto gratuito, basta prenotarlo". La lotta per il decoro passa anche tramite il controllo dei comportamenti dei cittadini in materia di conferimento dei rifiuti. Al momento è al vaglio la possibilità di installare una telecamera con l’obiettivo di monitorare il più possibile i fenomeni quotidiani di abbandono di rifiuti al suolo. La fototrappola permetterebbe di inchiodare chi commette il gesto. "Abbiamo intrapreso dei ragionamenti economici con Sei Toscana per poter inserire una fototrappola in questo luogo – commenta Rossi – ovviamente nel momento in cui sarà installata non verrà detto ma verrà specificato solo all’atto di eventuali sanzioni. La situazione di quell’area è fortemente monitorata. Peraltro è già accaduto che qualcuno sia stato colto nell’abbandonare i rifiuti". L’area di sosta interessata si trova sulla strada provinciale 64 del Cipressino, ecco perché è già stato chiesto il coinvolgimento della provincia di Grosseto. "C’è bisogno che la Provincia intervenga con più forza, mostrando più attenzione su questa area – conclude – . Si potrebbe prevedere anche una recinzione". Si ricorda che il centro di raccolta intercomunale la Zancona è aperto da lunedì al sabato, dalle 8 alle 13 e il martedì e venerdì, anche di pomeriggio dalle 15 alle 18.

Nicola Ciuffoletti