Rifiuti abbandonati. Affidato il recupero

MONTE ARGENTARIOAffidato il servizio per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati non pericolosi provenienti dal territorio del Comune di Monte Argentario. Nel territorio comunale sono presenti numerose aree e spazi in prossimità dei cassonetti della nettezza urbana nelle quali, soprattutto al di fuori del perimetro dei centri urbani di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, vengono illegittimamente abbandonati scarti provenienti da attività edili, terra e rocce provenienti da attività di scavo, rifiuti in plastica e vetroresina, pneumatici, pvc, residui vegetali e altri materiali vari. Una brutta pratica che viene rilevata ancora oggi, con diverse segnalazioni da parte dei cittadini in merito all’abbandono dei materiali agli enti competenti. In prossimità dell’inizio della stagione turistica queste segnalazioni sono purtroppo aumentate considerevolmente con l’incremento delle attività sul territorio comunale, arrivando ad interessare anche le banchine e le cunette di strade pubbliche. Oltre a sminuire il decoro e l’immagine del territorio, una pratica da condannare che costituisce anche ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti che in alcune circostanze costituiscono situazioni di degrado e la probabilità di sfociare in problemi di sicurezza e igiene pubblica. Per questo il Comune ha dato mandato alla ditta Alessandro Berti di Terrarossa di smaltire i rifiuti abbandonati.